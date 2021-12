Soud zpřísnil trest za „výchovnou facku“, po které zemřel hokejový fanoušek

Podle soudu není namístě trest snížit mimořádně pod hranici trestní sazby, jak to učinil krajský soud.

Vyšší trest prosazoval i státní zástupce Jaroslav Kouřil. „Byl to útok, který byl veden z pomsty. Obžalovaný uštědřil poškozenému dle svých slov výchovnou facku. Je třeba si však uvědomit tělesné disproporce obou mužů, kdy poškozený byl rachitické postavy a o 20 centimetrů nižší, obžalovaný měl v době útoku přes 100 kilogramů a má 190 centimetrů. Obžalovaný poškozeného nevyváděl, vše se odehrálo před stadionem, poškozený pro něj nemohl znamenat žádné nebezpečí," uvedl žalobce a dodal, že v době útoku se fanoušek nijak nebránil.

Incident se stal 26. října 2019 večer na parkovišti před zimním stadionem při utkání mezi HC Havířov a HC Frýdek-Místek. David Slonka napadl 41letého muže při zajišťování pořadatelské služby poté, co byl fanoušek pro svou podnapilost a nevhodné chování vyveden.

Podle obžaloby s vědomím své fyzické převahy vůči podnapilému člověku, s velkou razancí jedním úderem pravou rukou muže udeřil do tváře. Pro návštěvníka to byl nečekaný útok, nekontrolovatelně upadl vzad na parkoviště a silně se přitom udeřil do temena hlavy.