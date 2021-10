Soud snížil exposlanci Škárkovi trest za nenávistné výroky

„Tyto děti s IQ kolem padesátky budou pro společnost jen přítěží. Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje. Stejné je to i s mentály,“ uvedl ve svém příspěvku s tím, že stát se podle něj musí probrat a zbavit se zbytečných lidí. „Lidé, kteří nejsou přínosem společnosti ať už z důvodu mentální, či společenské diskvalifikace (dementi, bezďáci, imigranti atd.), nesmějí být společností protežováni. Zbavme se zbytečných,“ apeloval tehdy Škárka.

Škárka připomněl, že svůj příspěvek na Facebook pověsil poté, co vypil dva litry vína. „Jde o text s jasnou alkoholovou nadsázkou. Poslední věta byla: Zbavte se Škárky. Je tedy jasné, že jsem to nemohl myslet vážně.“ Někdejší politik operoval i tím, že slovo zrůda je podle slovníku terminus technicus: „Je to označení pro plod, který není zdravě vyvinutý.“