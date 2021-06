Soud rozplétá kauzu analýz. Figuruje v ní Janoušek i Peková

„Jeho jediným účelem bylo vytvořit podmínky pro přístup k neoprávněnému majetkovému prospěchu,“ stojí v obžalobě. Podnikatele proto státní zastupitelství obžalovalo z podílnictví, za což mu hrozí až osmileté vězení. Peková: Chambon byla nejlepší Justice Janouška v minulosti poslala na 4,5 roku do vězení za to, že opilý srazil ženu autem. Trest má ale dlouhodobě přerušený ze zdravotních důvodů. Kvůli tomu se omluvil i ze všech soudních jednání v této kauze. Soudce proto ve středu pouze přečetl jeho krátkou písemnou výpověď, v níž vinu odmítl.

„Strategické plánování, vyhledávání akvizic pro rozvoj podnikání, jednal s investory o rozšíření projektu do zahraničí,“ vyjmenoval advokát, co měl Janoušek jako investor v Chambonu na starosti. Doplnil, že z výdělků jeho klient odváděl daně a platil odvody. Miliony měli inkasovat i další čtyři obžalovaní. Všichni vinu odmítli. Mezi nimi i lékařka Soňa Peková, která prohlásila, že za vykazovanými úkony laboratoře si stojí. „Nesouhlasím ani s jedním bodem obžaloby,“ řekla.

Paškovi mimochodem policie zabavila zlato a hotovost v rámci zásahu na Úřadu vlády v roce 2013. A právě tuto událost dává do souvislosti s obžalobou. „Kdyby se to nestalo, tak tady dnes nejsme. Ta kauza je vyfa­bulovaná od A do Z, je to naprostá stupidní hloupost,“ rozčílil se před novináři obžalovaný podnikatel. Před soudem ale vypovídat odmítl. Dnešní jednání pokračuje výslechem Pekové a dalších.