Soud potvrdil 16 let vězení mladíkovi, který se pokusil zavraždit manžela své milenky

Brněnský krajský soud ve středu poslal už podruhé na šestnáct let do vězení třicetiletého Josefa Koprivu a jeho o deset let starší bývalou přítelkyni Evu Grycovou potrestané za pokus o vraždu. Podle verdiktu navedla Grycová Koprivu k tomu, aby ze srázu v lomu Hády nad Brnem shodil jejího manžela. Motivem byly podle soudu peníze. Verdikt není pravomocný, oba obžalovaní se odvolali.