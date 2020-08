Soud potrestal bachaře za útoky na zábavách

Podle spisu má Zechovský na svědomí dva útoky, přičemž Rumpela se na jednom z nich spolupodílel. Původně oběma obžalovaným hrozilo pět až 12 let vězení, po zmírnění právní kvalifikace tři až deset let vězení. Státní zástupce navrhoval pro oba obžalované podmíněné tresty.

Druhý incident se stal 12. srpna 2018 nad ránem na taneční zábavě v obci Prasek na Královéhradecku. V tomto případě figurují oba obžalovaní. Podle spisu surově zbili muže, který se krátce před tím dostal do konfliktu s Rumpelou. Obžaloba viní Zechovského, že několikrát udeřil pěstí poškozeného, kterého Rumpela držel, do hrudníku a hlavy. Poté, co poškozený spadl na zem, jej obžalovaní kopali do hlavy i trupu. Také druhý napadený muž utrpěl zranění.