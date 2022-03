Soud odmítl vydat spolupracovníka Navalného do Ruska

„V současné době není vydání pana vyžádaného do Ruské federace přípustné,“ uvedl předseda senátu Tomáš Kubovec.

Sergejev je v Rusku obžalovaný z krádeže nafty, údajně měl v roce 2019 s dalšími lidmi navrtat ropovod, a ukrást tak přes 47 tun nafty v hodnotě přes 2,25 milionu rublů. „Vydání by za běžné situace bylo přípustné,“ konstatoval Kubovec. „Jedná se o trestný čin krádeže, za který lze uložit trest do deseti let odnětí svobody,“ dodal.