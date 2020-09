Soud muži výrazně zmírnil trest za umlácení vlastní matky, odsedí si 16 let

Obžaloba tvrdila, že ženu kopal a bil do hlavy a těla a mlátil jí hlavou o zem, to ale znalci podle soudu jednoznačně nepotvrdili. Vrchní soud v úterý připomněl, že každá vražda je svým způsobem surová, ne vždy ale naplní znaky potřebné pro přísnější právní kvalifikaci.

„Profackoval jsem ji na tváři, aby se probrala. Snažil jsem se ji zvednout, ale protože mi upadla, tak jsem ji odtáhl za ruce do obýváku. Chtěl jsem zavolat na pohotovost, ale to už máma vstala a mašírovala si to zpátky do koupelny,“ vypověděl na policii Šustek. „Přitom byl docela kravál, tak na mě přišel soused. Řekl jsem mu, že máma upadla v koupelně, ať neotravuje. Chtěl jsem zavolat sanitku, ale to jsem už nestačil, protože přijeli policajti,“ doplnil. Ty zavolal právě soused, kterému Šustkovo chování přišlo podezřelé a všiml si krve na jeho rukách.