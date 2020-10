Soud musí znovu projednat případ sanitářky obžalované z udušení pacientky

K nešťastné události došlo loni v únoru na pokoji interní kliniky plzeňské fakultní nemocnice. „Sanitářka nutila pacientku sníst chléb se salámem, přestože jí žena odstrkovala ruku a říkala, že nemá hlad. Přesto pacientce stravu opakovaně vložila do úst a poté odešla, ačkoliv pacientka měla plnou pusu a začala se dávit,“ uvedl státní zástupce Štefan Oravec.

Obžalovaná před soudem řekla, že krajíc chleba nejprve zbavila kůrky a poté jej rozkrájela na osm kousků, které namazala máslem a obalila salámem. „Pacientka nebyla sama schopna jíst, tak jsem se rozhodla, že ji budu krmit. Paní to odmítala, odstrkovala mi ruku. Vysvětlila jsem jí, že musí jíst. Pak sama otevřela pusu, normálně kousala i polykala,“ vypověděla Trhlíková.

Když ženě dala poslední sousto do pusy, z pokoje odešla. „Předpokládala jsem, že to zvládne. Pak se z pokoje ozval tísňový signál. Když jsem za ní přišla, seděla a měla spadlou hlavu. Tak jsme zahájili oživování,“ dodala Trhlíková.

Do pokoje se sanitářka vrátila až po spuštění tísňové signalizace spolupacientky a společně se zdravotní sestrou se snažily ženě poskytnout první pomoc. Oživit se ji už nepodařilo. „Bezprostřední příčinou smrti bylo udávení, když došlo k úplnému uzávěru dýchacích cest většími sousty jídla,“ uvádí lékařská zpráva.

„Stáhla jí bradu a do otevřené pusy nacpala dva krajíce chleba se salámem, přestože se paní bránila a odmítala to. Pak z pokoje odešla. Paní měla plnou pusu, najednou začala rudnout a vyvalovat oči. Okamžitě jsem zmáčkla tísňové tlačítko,“ řekla u soudu spolupacientka mrtvé ženy.

U soudu zaznělo, že v minulosti už byla Trhlíková kázeňsky potrestána za hrubé chování k pacientům. Ředitel nemocnice Václav Šimánek po incidentu uvedl, že se jednalo o sanitářku, která vykonávala pomocné zdravotnické práce. Rezolutně však odmítl, že by se z její strany jednalo o brutální chování.

„To v žádném případě. Může to být i souhra nešťastných náhod. Musíme koukat na to, že šlo o velmi starou pacientku, která byla těžce nemocná, prakticky v poslední fázi svého života. Nechal bych to na soudních znalcích, kteří zpracují posudky v rámci policejního vyšetřování,“ řekl tehdy šéf nemocnice.