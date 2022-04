Skvělý učitel, učni mu přitom dělali naschvály, vzpomíná bývalý student na muže zabitého mačetou

Za rozsekání matčina partnera mačetou zpřísnil mladíkovi soud trest. Odsedí si 10 let Video

Krimi

O tři roky déle stráví ve vězení čtyřiadvacetiletý Lukáš Novák, kterého původně poslal českobudějovický soud na sedm let do vězení za vraždu o osmnáct let...