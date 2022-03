Zmasakrování učitele mačetou v Praze předcházel studijní neúspěch učně

„Zdá se, že se jedná o konflikt mezi učitelem a žákem,” řekl novinářům Gazdík poté, co přijel na místo tragédie. Šlo podle něj o konflikt ohledně prospěchu nebo zkoušení.

„Včera (ve středu) měl student patrně studijní neúspěch,” dodal. Je to něco, co se nemělo stát, řekl viditelně dojatý ministr, který sám působil jako učitel na základní škole.

Policejní mluvčí Jan Rybanský řekl novinářům, že po dokončení vyšetřování ve škole by se učiliště mohlo znovu otevřít v pátek.

„Může to být výsledek covidu, může to být důsledek mnoha dalších věcí. Tento případ bohužel nechvalně vejde do dějin českého školství,” dodal ministr s odkazem na epidemii koronaviru, která výrazně omezila provoz českých škol.