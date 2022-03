Sexuální deviant v Brně sváděl vinu na své vlasy

„Ty skutky se odehrály proto, že jsem měl psychické problémy. Ženy mě odmítaly a to mě přivedlo k tomu, že jsem skončil závislý na drogách. Měl jsem halucinace, slyšel jsem hlasy, které mě utvrzovaly v tom, že moji matku v těhotenství někdo znásilnil. To vše mě utvrzovalo v tom, že já sám jsem obětí. Mám také na hlavě vlasové víry a ženy mě nechtěly. Kdyby mě lékař v ambulantní léčbě testoval na drogy, nemuselo se tohle stát,“ řekl odvolacímu senátu Mach.

Senát se soudkyní zpravodajkou Lenkou Králíkovou ale o vině lékařů nebo vlasových vírů nechtěl slyšet. „Pobyt obžalovaného na svobodě je nebezpečný. Jeho obhajobou je to, že svaluje vinu na ostatní, ale on sám věděl, jaké má problémy, znal svůj zdravotní stav, ale lékařům nic neřekl. Trest šesti let vězení je adekvátní, stejně jako zabezpečovací detence, neboť ústavní ani ambulantní léčba neuspěla,“ prohlásila soudkyně Králíková.