Šetří podvody s reklamou při motoristickém sportu

O případu v pondělí informoval šéf moravskoslezské kriminální policie Martin Válek. Obviněno bylo podle něj šest mužů ve věku od 31 do 64 let z Opavska a Bruntálska. Podle Válka se dva obvinění, otec a syn, dohodli se svým známým, aby jim opatřil fiktivní účetní doklady firem, které ale nevykonávaly žádnou činnost, a do jejich orgánů byli postaveni další tři obvinění.