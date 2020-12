Šest měst už má policejní mapy kriminality

Projekt by měl našemu městu přinést lepší zacílení policejních hlídek do rizikových oblastí

Do konce příštího roku města vyhodnotí, jak se jim se systémem pracuje, a dodají zpětnou vazbu, jak jej vylepšit. Následně by přístup k těmto mapám kriminality měly získat všechny české obce.

„Projekt by měl městu a jeho občanům přinést lepší zacílení policejních hlídek do rizikových oblastí, a to díky přístupu k detailním datům o kriminalitě na území města. To by se ve svém důsledku mělo projevit snížením kriminality, zvýšením bezpečnosti a vyšší objasněností trestné činnosti páchané na území Jablonce nad Nisou,“ uvedl manažer prevence kriminality jabloneckých strážníků Tomáš Svačina.