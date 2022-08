Šest let starý pokus o dvojnásobnou vraždu znovu u soudu

„Gagik stál za mnou, asi dva metry, mířil na mě nataženou zbraní. Říkal jsem si: ‚Proč dělá takovou blbost? Když vidí, že má člověk zbraň, je rozčílený, proč za ním stojí zezadu a míří na něj?‘“ popsal dále Caturjan. „Otočil jsem se a čtyřikrát jsem na něj vystřelil. Trefil jsem ho asi do ramen a do nohou,“ dodal.

„Kdybych ho chtěl zabít, tak ho střelím dvakrát do hlavy. Ale já nikdy nechtěl nikoho zabít. Byli jsme kamarádi, on dlužil peníze. Nevím, co dělal za blbosti. Chtěli mě tam zmlátit, abych už nechtěl po něm peníze a takhle to dopadlo,“ uzavřel obžalovaný.