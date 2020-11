Senior jel na Liberecku kilometry v protisměru. Na upozornění ostatních šoférů nereagoval

„Po chybném nájezdu u Paceřic ho dva řidiči zastavili a upozornili ho, že se dostal do protisměru, odkud musí vycouvat. On ale nepochopitelně jejich vozidla objel a pak pokračoval v jízdě protisměrem do doby, než mu v Ohrazenicích jeden řidič pomohl přejet do správného jízdního pruhu. To se podařilo díky tomu, že v tomto místě nejsou svodidla,” sdělila mluvčí.