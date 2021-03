Šéf městské policie i starosta Uherského Hradiště se omluvili za nepřiměřený zákrok strážníků

„Vzhledem k přítomnosti dítěte mělo být postupováno jinak. Méně důrazně. Všem lidem, kteří na video, které koluje na sociálních sítích, reagovali a celý incident se jich dotkl, se chci veřejně omluvit za to, co se stalo. Považuji to za velmi nepříjemné a neakceptovatelné. Zásadním způsobem to pošramotí důvěru lidí v městskou policii jako instituci. Městská policie si bude nyní důvěru velmi těžce vytvářet,“ řekl Blaha. Strážníci pracují u městské policie dva, respektive čtyři roky.