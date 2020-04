Rodiče nechali syna hladovět a bili ho, když chtěl zpátky do děcáku, tvrdí obžaloba

„Podali jsme obžalobu pro přečin týrání svěřené osoby na 35letou ženu a o sedm let staršího muže,“ potvrdila ve středu Právu šéfka klatovského státního zastupitelství Jiřina Vítovcová. Ve vězení tak mohou obvinění rodiče skončit až na pět let.

Když byly chlapci dva roky, rodiče ho nechali umístit do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s tím, že se dostali do složité situace a nedokážou se o něj postarat. Loni v létě si ho vzali zpět k sobě na prázdniny.

Místo láskyplného přijetí se stal nechtěným břemenem a podle toho také chování rodičů vypadalo. Doma zůstával jen o chlebu a vodě. Když matku i otce prosil o to, aby se mohl vrátit zpátky do dětského domova, dostal výprask.

„Bili ho plácačkou na mouchy nebo páskem několikrát denně za to, že si stýskal po dětském domově nebo neuposlechl nějaký jejich příkaz. Zároveň mu v té době neposkytovali dostatečnou výživu. Jejich bezcitné a kruté zacházení zcela zbytečně působilo dítěti fyzickou bolest a psychické utrpění,“ stojí v obvinění.

To vše se odehrávalo téměř měsíc, než sama matka syna do domova vrátila ještě před koncem povoleného pobytu v rodině. Chlapec byl po příjezdu do domova samá modřina od hlavy až k patě. Vychovatelky jej nechaly prohlédnout lékařkou, která zalarmovala policii.