Řidiče elektrické tříkolky v pražském tunelu zaskočil mráz, policista ji vytlačil

Šofér tříkolky se dostal do problémů kolem 21. hodiny ve Strahovském tunelu. Přivolaná policejní hlídka našla na místě jednomístnou tříkolku, které se vybila baterie.

„Nezbylo nic jiného než zavolat odtahovou službu. Odtah ale odjel s prázdnou neboť 'vozítko' nemělo hák, za který by bylo možné ho natáhnout,” informoval ve středu o případu mluvčí policie Jan Rybanský.

Kotrmelce v tunelu, nárazy do zdi. Video ukazuje nehody v Blance

Kotrmelce v tunelu, nárazy do zdi. Video ukazuje nehody v Blance Krimi

Co se týče řidiče, podle Rybanského policie nemá podezření, že by porušil předpisy nebo by se dopustil něčeho protizákonného.