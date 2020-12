Řidič Vespy projížděl v Praze jednu červenou za druhou, naháněly ho tři hlídky

Motocyklista nejdřív vyrazil z Koželužské ulice přes Elsnicovo náměstí do slepé Chocholouškovy ulice, kde najel na chodník. „Zde ho jeden člen hlídky začal pronásledovat pěšky, jeho výzev k zastavení si ale muž nevšímal a přes trávník vjel zpátky do Koželužské ulice,” popsala mluvčí.

Řidič projel další křižovatku na červenou, následovala jízda Voctářovou ulicí do Sokolovské, kde šofér skútru vjel do zákazu a najel na travnatý tramvajový pás, kde Vespu položil. To už mu byla v patách druhá hlídka.