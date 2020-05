Auto sjelo do říčky Rusavy Foto: HZS Zlínského kraje

Auto sjelo do říčky Rusavy Foto: HZS Zlínského kraje

Auto sjelo do říčky Rusavy Foto: HZS Zlínského kraje

Řidič na Kroměřížsku špatně zaparkoval auto, sjelo ze svahu do říčky

Do říčky Rusavy sjel v pátek odpoledne vůz značky Citroen v Holešově na Kroměřížsku. Stalo se tak poté, co ho u ní řidič zaparkoval a z místa odešel. Vytáhnout ho museli hasiči. Nikdo nebyl zraněn. Právu to v sobotu řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.