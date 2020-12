Řidič kamionu trestal špatné používání mlhovek. Svítil na lidi laserem

„Ten se policistům ke svícení laserovým ukazovátkem doznal. Hájil se tím, že chtěl takto řešit situaci, kdy jej někteří řidiči oslňovali světly do mlhy,“ uvedla mluvčí policie David Chaloupka.

Když jiný řidič dle uvážení viníka špatně použil mlhová světla, posvítil mu do auta laserem, aby jej upozornil na chybu. Laser však může řidiče dočasně paralyzovat. Chování řidiče kamionu tak bude řešit správní orgán. Zda muži vadily přední nebo zadní mlhovky, policie neuvedla.

„Pro současné podzimní období je běžný častější výskyt mlhy. Taková situace přináší řidičům povinnost užít světla do mlhy. Mnoho z nich však tato světla zapomíná po tom, co se mlha rozestoupí, vypnout. To je pro ostatní řidiče velmi nepříjemné, ostré světlo mlhovky je může oslnit,“ upozornil Chaloupka.