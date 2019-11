Řekl mi, že zabil Terku. Myslela jsem si, že fantazíruje, řekla matka obžalovaného

„Když nastoupil do auta, bylo mi jasné, že to udělal. Nijak zvlášť nekomunikoval. Opakoval, že Terce ublížil, ale dál to nespecifikoval. Jela jsem zpátky do Zdemyslic, kde jsem už viděla sanitky se spuštěnými majáky. Policistům jsem řekla, že to udělal Dan, a předala jim ho,“ uvedla dále žena.