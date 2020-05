Recidivisté z Ostravy kradli ve velkém a zřejmě po celé ČR

Čtyřiačtyřicetiletý muž z Havířova se svým dvaatřicetiletým komplicem z Karvinska si podle ní na začátku března v ostravské velkoprodejně dali do tašek například kartony cigaret a lahve alkoholu, a to ve velkém množství. I se zbožím odešli z prodejny bez placení východem, který není pro veřejnost přístupný. Natočily je však při tom kamery.

Michalíková uvedla, že mladší z mužů se se stejným úmyslem do prodejny vrátil v dubnu. Opět si nachystal kartony cigaret, ale tentokrát se mu krádež nezdařila. „Pracovnice bezpečnostní agentury sledovala podezřelé chování muže na kamerách, navíc v muži poznala možného pachatele, který se krádeže dopustil již v minulosti, proto na místo přivolala policisty,” uvedla mluvčí.

Jeden z obviněných už je ve vězení, kde si odpykává předchozí trest za jiný zločin. Druhého vzal soud do vazby. „Recidivistovi (44) hrozí za toto jednání trest odnětí svobody až na pět let. Vzhledem k tomu, že druhý obviněný muž (32) se takového jednání dopustil v době nouzového stavu, nyní mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let,” uvedla Michalíková.