Recidivista se žloutenkou plival na policisty, soud mu potvrdil osm let

Hock podle obžaloby řádil například v srpnu 2018 v Hodoníně, kde se v opilosti a s vědomím toho, že je nakažený, bodl do krku střepem z rozbité lahve, přičemž stejným střepem řízl majitele garáže do ruky. „K přenosu hepatitidy typu C však nedošlo,“ stálo v obžalobě.

Muže potrestal už okresní soud v Hodoníně, recidivista se ale s osmiletým trestem nesmířil a podal odvolání. „Nesouhlasím s právní kvalifikací týkající se šíření nakažlivé nemoci. Na světě není žádný člověk, který by měl nemoc ode mě, nikdy jsem nikoho nenakazil a ani jsem tím nevyhrožoval. Co jsem jinak udělal, to jsem udělal a moc mě to mrzí,“ pokoušel se ještě zvrátit rozhodnutí soudu.