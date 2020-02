Psi na Českobudějovicku pokousali ovčáka, žena přihlížela

Muž podřezal svého psa, zdůvodnil to těžkou životní situací

„Natáčela jsem syna na bobech, měla jsem na krku věšák na telefon. Nezasáhla jsem ze strachu o syna, bála jsem se, že se pes otočí proti nám. Já mám lékařskou zprávu, když už tam syn nebyl, pes mi potrhal ruku. Věřte mi, nedal se zastavit, byl to doslova horor, který trval pár minut,“ reagovala na dotaz žena.

Přiznala také, že jednoho z útočících psů Ozyho pak zastřelil myslivec a ona ho zakopala. Fenku belgického ovčáka potom pohřbil manžel. „Fenku Fatimu jsme prodali do chovné stanice,“ doplnila žena, která se prý bude bránit všemi prostředky. To, že by na psy nestačila, si vůbec nepřipouští.