Pražští taxikáři chtěli i dvě stovky za kilometr. Žalobce pro ně navrhuje podmínky

„Pokud jsem jel za cenu vyšší, vždy jsem na to osoby upozornil a sjednal si cenu předem,“ uvedl v závěrečné řeči Šotola. Podle něj policie při vyšetřování také nezohlednila položku pracovní čekání, která činí 6 korun za minutu. Podobně vypověděl i Taeggi, který odmítl, že by kohokoliv podvedl.

Připustil nicméně, že si nechal do auta nainstalovat, tzv. turbo (zařízení, díky kterému naskakují na taxametru koruny za ujeté kilometry rychleji) „Nepopírám, že bych někdy použil tzv. turbo, abych dorovnal domluvenou cenu. V roce 2011, kdy mi ho namontovali, to by standard a nabízelo se to všem taxikářům,“ prohlásil Taeggi.