Pražský imám dostal 10 let. Neuznávám vaši legislativu, řekl soudci a při verdiktu seděl

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh stráví za účast na teroristické skupině ve vězení deset let. Jeho bratr Omar dostal 11 let a jeho švagrová Fátima Hudková šest let. Rozhodl o tom ve čtvrtek Vrchní soud v Praze. Ten sice zrušil předchozí rozsudek pražského městského soudu, protože nesouhlasil s právní kvalifikací, tresty však rozdal totožné.