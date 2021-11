Pražského zastupitele soudili v Bruntále, za články o konopí dostal podmínku

Firma, která časopis vydává a jíž je Veverka jednatelem, dostala peněžitý trest 50 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, Veverka zvažuje odvolání. Případ by pak řešil Krajský soud v Ostravě.

Muž stál před soudem kvůli článkům, které magazín zveřejňoval od začátku vydávání časopisu v roce 2010 do nedávné doby. „Obžalovaný vyzdvihoval účinky látek obsažených v konopí včetně účinků na psychiku člověka. Publikoval návody na pěstování konopí včetně užívání hnojiv a nastavení světelných podmínek a také návody k výrobě koncentrovaných přípravků,“ vypočítal žalobce provinění vydavatele.

Zmínil také, že čtenáři jako přílohu k předplatnému dostávali i semínka konopí, aby si ho mohli vyzkoušet vypěstovat. Obžalovaný u soudu nepopřel, že vše, co je v obžalobě shrnuto, se skutečně stalo. Magazín navíc dodnes vychází. Podle Veverky ale nejde o zločin, ale o potřebnou osvětu, protože magazín od svého počátku veřejnosti předkládá komplexní informace a drogové problematice.

Na dotaz soudce, proč v časopisu vycházejí i podrobné návody na pěstování konopí včetně popisu účinku jednotlivých odrůd, řekl, že to k ucelenému informování patří a nejde o nic nezákonného.

Soud však jeho obhajoba nepřesvědčila. „Soudce v podstatě řekl, že by stačil jediný závadný článek. Vůbec nebral v úvahu časopis jako ucelené dílo, ale účelově vybral jen některé texty, což je pro mne nepochopitelné. Vezměte si, že přes deset let pracujete pro médium, které se snaží dělat osvětu, a pak vás za to odsoudí,“ řekl Veverka po soudním jednání s tím, že si nechal lhůtu pro podání odvolání, které s největší pravděpodobností podá.