Policisté, kteří umožnili přejít hranice hledanému Afghánci, zůstali bez trestu

Policie vydala do Německa Afghánce zadrženého i s malým synem na dálnici D1 Krimi

Podnět k prověření vpuštění cizince do ČR v době, kdy byl kvůli proticovidovým opatřením omezen přeshraniční provoz, podalo policejní prezidium. Čeho přesně se týkal, se však veřejnost nedozvěděla. Ve hře mohlo být podle informací Novinek například pochybení při záznamu z kontroly řidiče na hranici, mohlo ale i dojít k incidentu, při kterém muž ujel. Každý, kdo v tu dobu projížděl hraničním přechodem, musel projít kontrolou a registrací.

Případ nejprve šetřila také Generální inspekce bezpečnostních sborů, která ale nezjistila spáchání trestného činu a předala jej k vyřízení nadřízeným. Ti pak několik měsíců případ prověřovali. Pakliže by byli policisté uznáni vinnými, mohli by dostat napomenutí nebo snížení platu. V případě trestního stíhání za porušení strážní služby by jim hrozilo až tříleté vězení.