Policista střílející na muže s nožem v tramvaji nic nespáchal

Událost se odehrála 18. března odpoledne, kdy policie přijala na tísňovou linku oznámení o tom, že jeden muž ohrožuje cestující v tramvaji v Praze 2 nožem. Stalo se tak prý poté, co jej řidič vyzval, aby si podle nařízení nasadil na obličej roušku. Dotyčného to ale vyprovokovalo k agresivnímu jednání, kdy vytáhl nůž o délce třicet centimetrů a začal řidiče a následně i cestující touto zbraní ohrožovat.

Přivolaná hlídka se pak dostala do tramvaje a podezřelého vyzvala, aby nůž odložil a podrobil se zadržení. On se ale pokusil zaútočit i na dva přítomné policisty, proti kterým se i s nožem v ruce rozeběhl. Jeden z nich podle zjištění Práva použil na útočníka tzv. taser, druhý ho střelil do stehna.