Policie vyšetřuje rasistický článek o požáru bohumínského paneláku

„Policie už to šetří,” sdělil ministr vnitra Jan Hamáček ( ČSSD ). Policie pak na Twitteru uvedla, že zveřejnění rasistického článku už vyšetřuje.

„Je to náš dům a naši nájemníci, takže o nich něco víme. Bydleli tam dlouhodobě. Mám informace, že to nejsou sousedské spory, ale vyřizování nějakého spíše rodinného problému. A z drtivé většiny se nebude jednat o žádné etnikum, byli to zástupci majority,” řekl k požáru místostarosta Bruzl.