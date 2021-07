Policie šetří výbuch v Lovosicích jako trestný čin

"Dostali informaci, že v dané budově došlo k drobnému zahoření, oni to šli prozkoumat. Došlo k zahoření na kabelovém vedení, na elektroinstalaci. To zlikvidovali a při návratu došlo k neočekávanému výbuchu hexanu. To nikdo neočekával, protože linka byla odstavená, byla na ní plánovaná údržba. Bude předmětem šetření, jak k tomu všemu mohlo dojít," dodal.