Policie po měsících napjatého čekání vydala zprávu k Bečvě: Čekejte dál

„Policie tvrdí, že žádné informační embargo nevyhlásila, ale já to osobně vidím jinak. Dva lidé, kteří ke mně mají nejblíž, by mi mohli tyto informace o tom, co kde a kolik toho naměřili, poskytnout. Jsou to vedoucí odboru životního prostředí z Valašského Meziříčí a také ředitel laboratoře Vodovodů a kanalizací Vsetín. Oba disponují zajímavými a možná zásadními informacemi, ale museli podepsat mlčenlivost Policii ČR. A to pod pokutou pět milionů korun a pohrůžkou trestního stíhání,“ sdělil starosta Valašského Meziříčí.