Policie pátrá po 12leté dívce. Zanechala vzkaz, že se již nevrátí

Rodiče se s ní snažili několikrát spojit, ale bez úspěchu. Již v úterý policisté po dívce pátrali, kontaktovali příbuzné i kamarády. Během toho našli ve skříňce vzkaz, že se už nikdy nevrátí. V minulosti podle policie dívka tvrdila, že kdyby utekla, schovala by se v křoví a jedla by jablka a špendlíky. Mohla by se zdržovat také v nákupních centrech.