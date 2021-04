Policie obvinila pět lidí z terorismu. Organizovali výjezdy na Ukrajinu

Mezi obviněnými jsou podle dřívějších informací médií členové paramilitárního spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír, a to včetně jejich předsedy Ivana Kratochvíla, bývalého podplukovníka české armády, který pravidelně přispíval na proruský web Sputnik nebo do Parlamentních listů.

Podle serveru iRozhlas.cz je mezi zadrženými i náčelnice štábu téhož spolku Andrea Krulišová, pro kterou si prý policie přišla ve středu ráno do jejího bytu v pražském Karlíně. V roce 2014 tato šedesátiletá žena neúspěšně kandidovala v Praze 8 do zastupitelstva za stranu Svobodní, o tři roky později se opět bez úspěchu pokusila dostat do Poslanecké sněmovny za hnutí Blok proti islámu. Krulišová údajně vedla výcvik několika desítek českých občanů, kteří měli odcestovat do Donbasu, aby bojovali za proruské separatisty.