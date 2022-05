Policie obvinila muže ze znásilnění pěti dětí v pražském parku

Policisté rovněž podali státnímu zastupitelství podnět, aby navrhlo vzetí obviněného do vazby, o čemž bude rozhodovat soud.

Mluvčí policie již dříve uvedl, že kriminalisté vyšetřují případ sexuálního zneužití pěti dětí ve věku od 7 do 11 let. Případ policie prověřuje jako znásilnění, za které hrozí až 12 let ve vězení.