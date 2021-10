Policejní úřednice šla do práce s covidem. Za trestný čin dostala podmínku

Ta byla v říjnu 2020 nakažena covidem, a i když o tom věděla, šla do práce, čímž ohrozila ostatní lidi včetně policistů. Počátkem října už si za to dokonce vyslechla pravomocný podmíněný trest.

Žena loni 19. října odešla ze svého bydliště a vlakem odjela do Hradce Králové. Z nádraží pak pokračovala pěšky do zaměstnání v budově krajského ředitelství policie, přičemž během pracovní doby přišla do kontaktu s nejméně třemi dalšími lidmi.