Podvedl Limberského i Daridu, připravil je o miliony. Teď se vyhýbá vězení

Podnikatel Čeněk Pazderka (36), který mimo jiné připravil bývalé fotbalové reprezentanty Davida Limberského a Vladimíra Daridu o více než pět milionů korun, se vyhýbá spravedlnosti. Soudy ho už za to a další delikty poslaly na sedm let do vězení. Po Pazderkovi ale jako by se slehla zem. Policie po něm zatím neúspěšně pátrá už od loňského září.