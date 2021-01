Podezřelého z napadení 90leté seniorky v metru zadrželi revizoři

Ve stanici Nemocnice Motol pak muže zadrželi do příjezdu policie, která podle jejich slov byla na místě během chvíle. „Policisté se podívali na video, měl na sobě stejné oblečení, takže mýlka vyloučena,“ doplnil revizor.

Pátrání po muži vyhlásila policie ve středu. Incident se stal minulou středu, kdy seniorka nastoupila do metra ve stanici Prosek. Chtěla si sednout, ale celé sedadlo zabíral ležící muž. Slušně ho požádala, aby jí uvolnil místo. Jeho reakce byla však nečekaná.

Muž vstal a začal ji bít rukama do obličeje. Napadené na pomoc přiskočili cestující a útočník ze soupravy vystoupil. Jeden z cestujících ho pak povalil na zem a chtěl ho zadržet do příjezdu policie. Nechal však v metru batoh s doklady, o který nechtěl přijít. Musel se pro něj proto vrátit a se soupravou odjel. Útočník se zvedl, nastoupil hned do dalšího metra a policii zmizel. Poškozenou museli ošetřit záchranáři, škoda na jejích brýlích byla vyčíslena na tři tisíce korun.