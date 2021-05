Pod bagrem na Břeclavsku se zřítil opravovaný most

„Byla to ohromná rána. Můžu být ráda, že byl zrovna otočený tím vrtákem na druhou stranu, protože mít tu konstrukci jinak, mám ho asi v baráku,“ popsala žena z nedalekého domu svůj zážitek.

Hasiči museli ještě zlikvidovat únik asi dvaceti litrů oleje do výkopu pod mostem a z převráceného stroje přečerpali palivo. Zhruba za dvě hodny energetici obnovili přívod elektřiny do obce, to už na místě byli policisté a začali případ dokumentovat.