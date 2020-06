Po vydatném pití vražda. Obžalovaný kvůli oknu neví, proč chtěl zabít kamaráda

„Vůbec netuším, proč jsem to udělal. Vlastně si z toho, co se stalo, nic nepamatuji. Jen to, že když mě někdo budil, tak mi řekli, co jsem udělal. Moc mě to mrzí a stydím se za to. Je mi hanba,“ uvedl muž, který bezprostředně po činu odjel k matce na Slovensko, ale poté se do Čech vrátil a s policií při vyšetřování spolupracoval.