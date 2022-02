Po hádce v tramvaji dostal ránu do obličeje. Pak ho útočník zkopal

„Útočník poškozeného sevřenou pěstí uhodil do obličeje takovou silou, že ten upadl na zem. Tam ho podezřelý několikrát kopl do hlavy a hrudníku. Poškozený po incidentu utrpěl zranění, která si vyžádala převoz do nemocnice,“ uvedla mluvčí policie Violeta Siřišťová.