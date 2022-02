Pil jsem ve službě, přiznal kardiolog

„Pohádal jsem se doma s manželkou. Chtěla se rozvést a vzít si děti. Dostal jsem se do velkého psychického stresu a myslel si, že alkoholem se mi uleví,“ vypovídal Talanov.

Podle svých slov byl v takovém stavu, že nejprve uvažoval o tom, že se nechá ve službě vystřídat. „Třásly se mi ruce a potil jsem se. Nemohl jsem dobře dýchat. Jenže nebyl nikdo, kdo by mě zastoupil. Pak se to zase zlepšilo. Bylo to se mnou jako na houpačce,“ pokračoval lékař.