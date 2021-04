Pěstoval konopí na bolavé koleno a soused ho udal. Muže z Klatovska čeká soud

„Bydlíme v jednom domě, každý ve vlastním bytě. Už tam společně žijeme osm let. Udání mě překvapilo, nečekal jsem to od něj,“ řekl Právu muž, který kromě potíží s kolenem přišel při pracovním úrazu o tři prsty na pravé ruce. S konopím přitom nedělal žádné tajnosti.

„Mám velké bolesti po operaci kolene. Známý mi poradil, ať si zkusím vyrobit konopnou mast. Přes internet jsem koupil deset semen a zasadil je do fóliovníků na zahradě před domem. Vzešlo mi šest kytek. které vyrostly až do skoro třímetrové výšky. Sklidil jsem je a usušil. Mastičky jsem chtěl začít vyrábět před Vánoci, kdy jsem měl mít dovolenou. Počítal jsem s tím, že zpracuju všechno naráz. Plány mi ale překazila začátkem prosince policie. Neměl jsem vůbec tušení, že rostliny obsahují tolik zakázané látky. Jsem učebnicovým příkladem toho, jak snadno se obyčejný člověk dostane do průšvihu. Byla to moje hloupost,“ vzpomínal Václav D.

Hned také věděl, že strážci zákona k němu nepřišli náhodou. „Začal jsem tušit, odkud vítr fouká. Udání od souseda totiž bylo jediné logické vysvětlení. Předtím mě totiž několikrát obvinil, že mu chodím za manželkou. Je to absurdní, té paní je kolem 60 let. Já mám partnerku o osm let mladší, než jsem já. Jenže on si to nenechá vymluvit,“ popisoval Václav D. sousedské soužití za posledních několik měsíců.