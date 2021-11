Pěstírny konopí, kokain i extáze. Olomoucký soud potvrdil gangu tresty vězení

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek potvrdil pěti z šesti členů organizované mezinárodní skupiny obchodníků s narkotiky tresty od čtyř do 15 let. Nejvyšší trest si odpyká 66letý Srb Branko Pindovič, jeho krajanovi Lukovi Polugovi soud jako jedinému zasáhl do výše trestu a snížil jej z deseti na osm let.