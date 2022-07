Pes potrhal nohu pošťačce, seniorka jde k soudu

Státní zástupkyně nyní žene seniorku k soudu za to, že psa špatně zajistila. Jako obžalovaná z přečinu těžkého ublížení z nedbalosti může skončit ve vězení až na čtyři roky.

Obviněná žena hlídala psa své vnučce. „Když pošťačka zazvonila, upozornila jsem ji, aby dál nechodila, že musím nejdřív zavřít psa. Zavolala jsem ho do domu a zavřela na chodbě,“ vypověděla seniorka, co předcházelo samotnému incidentu. Pak šla ven za doručovatelkou.

„Když mi na dvorku předávala balíček, pes přiběhl a zakousl se jí zezadu do stehna. Rychle jsem ho odehnala a zavřela do boudy,“ pokračovala obviněná.

Napadená doručovatelka uved­la, že na pozemek vstoupila, až když jí žena řekla, že je pes zavřený. „Předtím štěkal u vrat a skákal na ně. Když odběhl, paní na mě zavolala, že mohu jít dál. Jak jsem předávala balíček, tak se ten pes vyřítil z domu a běžel přímo na mě. Snažila jsem se schovat za tu paní. Pes se mi zakousl do nohy a trhal ji. Byla jsem v šoku. Tekla mi krev,“ líčila pošťačka dramatické okamžiky.

Když se důchodkyni podařilo psa zahnat, přiběhl soused a poskytl zraněné první pomoc. „Měla potrhané stehno a krvácela. Ránu jsem ovázal a nabídl se, že ji odvezu do špitálu. Odmítla s tím, že má v služebním autě větší částku peněz. Ošetřoval jsem ji asi pět minut,“ vypověděl. Pošťačku nakonec do nemocnice dopravila její kolegyně.

Kvůli zranění musela podstoupit plastickou operaci, týdny se pohybovala o berlích a několik měsíců docházela na rehabilitace. „Obviněná žena náležitě nezvládla psa této rasy, a to vzhledem ke svému věku a fyzickým schopnostem,“ stojí dále v obžalobě, ve které státní zástupkyně také poukazuje na výpovědi některých obyvatel obce.

Ti potvrdili, že pes byl agresivní a lidem naháněl strach. Jedna ze sousedek vypověděla, že když byla před dvěma lety na návštěvě u obviněné, tak jí pes skočil na břicho a kousl do stehna. „To mě předtím ubezpečovala, že je zavřený,“ řekla svědkyně.

Podle starosty obce jde o smutný případ. „Já tu paní znám prakticky od malička. Je to hrozně hodná ženská. Nedokážu si představit, že někde stojí před soudem jako zločinec. Už jenom to, co se stalo, je pro ni velký trest,“ reagoval starosta.