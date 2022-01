Parta vodáků vyrazila na rozvodněnou Vydru

Nejméně dva vyrazili do vln rozvodněné řeky na kajacích, další na paddleboardu.

„Zásadně nedoporučujeme v tomto počasí a v této situaci cestovat po hladině řeky,” zdůraznila mluvčí. Pokud by se dostali do problémů, jejich záchrana by byla podle mluvčí počasím výrazně zkomplikovaná.