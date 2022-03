Pan učitel ležel na zemi a všude byla krev, vypověděli studenti z učiliště

Incident se podle studentů, kteří do školy docházeli, stal kolem poledne o přestávce ve čtvrtém patře školy, kde měl zesnulý učitel kabinet, zjistila u učiliště zpravodajka ČTK. Většina studentů i část pedagogů v prvních chvílích netušila, co se stalo. Shodli se na tom, že neslyšeli žádný křik, hádku nebo hluk, které by s útokem mohly souviset.