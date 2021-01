Ozbrojená dvojice zbila seniorku v jejím domě, rozbité dveře ji pak uvěznily

Přepadená seniorka podle něj zůstala v šoku a bez možnosti kontaktu s okolím až do rána, byla totiž v bytě uvězněna poté, kdy se jí nedařilo otevřít dveře, které lupiči zničili. Jak se podařilo seniorku nalézt, policie neupřesnila.

Lupič v Brně mlátil do hlavy 90letou ženu na zastávce tramvaje

Kriminalisté nyní po podezřelé dvojici pátrají. Mladšímu by mělo být mezi 22 až 30 lety, je vysoký asi 165 cm a má statnou postavu. Černé krátce střižené vlasy nosí česané na pěšinku, má černé oči a kulatý obličej. „Oblečen byl do šedé, patrně fleecové, bundy do pasu. Působil upraveně, měl pěstěné ruce bez známek manuální práce, hovořil plynně česky,” sdělil mluvčí.