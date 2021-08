Odškodňování nemajetkové újmy budou řešit experti

Jednání u kulatého stolu na ministerstvu spravedlnosti by mělo otupit hrany mezi odpůrci i zastánci metodiky, která je posledních sedm let návodem pro soudce, jak by měli odškodňovat nemajetkovou újmu na zdraví a řešit okolnosti jejího vzniku. Dokument nedávno zkritizoval ombudsman Stanislav Křeček.